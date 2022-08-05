В России могут обнулить региональные налоги на самолеты

Как минимум 12 субъектов РФ поддержали идею снизить или обнулить ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты, зарегистрированные в России. Это следует из письма Минтранса в профильную авиационную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Росавиацию (копия документа есть у «Известий»).

Налоговые послабления поддержали власти Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Челябинской областей, Забайкальского края, Ненецкого АО, Магадана (временно, на один финансовый год), Коми, Тывы, Бурятии и Чукотки, следует из писем властей этих регионов в Минтранс (копии писем также есть у «Известий»).

Освободить воздушные суда, зарегистрированные в российском регистре, от налога на имущество и транспортного налога весной просила АЭВТ — в качестве одной из мер поддержки авиаотрасли в условиях западных санкций. Ранее Росавиация несколько лет пыталась стимулировать перевод самолетов из иностранных в российские регистр, обещая налоговые послабления, но перевозчики делали это неохотно.

После введения санкций против российской авиации в марте и отзыва сертификатов на самолеты иностранными реестрами (Бермуды и Ирландия) перевозчики стали экстренно перерегистрировать самолеты в РФ — ведь без документа о летной годности судно не может выполнять полеты в коммерческой авиации. В начале июля глава Минтранса Виталий Савельев отчитался, что почти все самолеты перерегистрированы внутри страны — 95%, или 1 213 судов из 1278 в парке.

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Воздушная подмога: в РФ могут обнулить региональные налоги на самолеты