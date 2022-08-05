Что потребуется доказать: Россия рассматривает причастность США к появлению COVID

В ходе наступления союзных сил в районах Соледара, Артемовска, а также Авдеевки (ДНР) подразделения трех бригад ВФУ оставили свои позиции. Они утратили боеспособность из-за больших потерь, сообщили в Минобороны РФ. Также 4 августа в российском военном ведомстве заявили о возможной причастности США к созданию и распространению вируса COVID-19. Эксперты отмечают, что сейчас в научном сообществе обсуждается несколько версий его появления и одна из них — это преднамеренное распространение «лайт-варианта» боевого вируса СOVID-19.

Успешные атаки

Вооруженные силы России и народных милиций ДНР и ЛНР ведут в Донбассе успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях. В районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР, подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВФУ покинули занимаемые позиции. Украинские военные формирования утратили свою боеспособность после того, как понесли большие потери, отметили в российском Минобороны.

— В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в ходе ударов ВКС России по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

Российская оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады и формирования националистов в Запорожской области, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для украинской военной техники и 194 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве.

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В ходе контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России за сутки сбили четыре беспилотных летательных аппарата и пять снарядов реактивных систем залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Из американской пробирки

В Минобороны России рассматривают возможность причастности к возникновению коронавируса COVID-19 агентства США по международному развитию (USAID), рассказал 4 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Во время проведения специальной военной операции на Украине были изъяты документы, свидетельствующие о том, что с 2019 года USAID и ее основной подрядчик — компания «Лабиринт Украина» — принимают участие в военно-биологической программе США.

По мнению специалистов РХБЗ, новый коронавирус, вызвавший пандемию, мог быть создан с использованием американских биотехнологий. Об этом свидетельствует нехарактерная для этого типа вирусов генная изменчивость вариантов, существенные отличия в летальности и заразности, неравномерность распределения по миру и непредсказуемый характер эпидемической картины в целом.

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— Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе, — заявил Игорь Кириллов.

До сих пор не удалось найти «нулевого» пациента, то есть неизвестно, как вирус перешел от животного к человеку. Этот факт вызывает серьезную озабоченность у специалистов , рассказал «Известиям» специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— Рассматривались все версии — та же передача вируса человеку через продукты, — напомнил он. — Но выявить процесс перехода не удалось. По этой причине версия искусственного происхождения вируса — одна из основных. Понятно, что новый вирус не создавался ради спортивного интереса — это сложная технология, требующая высококвалифицированных специалистов, обращающихся с такими инфекциями, а также хорошее финансирование. В этом случае остается считанное количество организаций во всем мире, которые могли бы этим заниматься. Естественно, подозрения в первую очередь падают на США , которые много где наследили.

Эксперт отметил, что по этой причине с высокой долей вероятности рассматривают два варианта появления COVID-19.

— Первый, что это «лайт-версия» боевого вируса, который впустили в Китае, подальше от основных центров западной цивилизации. Это было сделано для того, чтобы посмотреть на последствия. Второй — непреднамеренная утечка из лаборатории, — рассказал Олег Желтоножко.

Также эксперт напомнил, что США с самого начала обвинили во всем Китай и делали это с большим энтузиазмом.

— Такое поведение вызывает подозрения, — заметил он. — У китайцев такая версия происходящего сразу возникла. В их прессе звучали версии, что COVID-19 появился у них в стране после того, как в районе его распространения побывали американские специалисты-вирусологи. Но докопаться до истины будет непросто. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения с ролью арбитра не справилась.

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Также генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что на оставленных украинскими военнослужащими позициях находили медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких, как метадон, кодепсин, кодетерп, а также вещества эфедринового ряда: т-федрина и три-федрина.

Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является и чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса, рассказал генерал.

Мины у музыкальной школы

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать социальную инфраструктуру в военных целях, заявил 4 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Так, в Новой Водолаге Харьковской области в здании лицея № 3 оборудован опорный пункт ВФУ, а на подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки . Эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.

В Славянске (ДНР) в учебных корпусах и общежитии техникума на улице Центральная ВФУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки. В помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», отметил Михаил Мизинцев.

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В Варваровке Николаевской области в здании детской музыкальной школы на Одесском шоссе дислоцируются подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, подходы к учебному заведению заминированы, но население об этом не уведомлено.

По сведениям генерала, в Северске (ул. Ямская) и в Соледаре (ул. Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огнь.

— Эти циничные провокации киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, — подчеркнул Михаил Мизинцев.

В боях за Углегорскую ТЭС

Минобороны РФ 4 августа рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа гвардии майора Елнура Алиева освобождала один из населенных пунктов, когда он обнаружил танковую роту противника и пехоту численностью более 60 человек.

Алиев грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности и вступил в бой. В итоге было уничтожено четыре танка и до 30 боевиков.

Благодаря смелости и решительности гвардии майора Елнура Алиева враг был остановлен и обращён в бегство, рассказали в военном ведомстве.

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Командир отделения стрелковой роты стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР младший сержант Вячеслав Калашников в мирной жизни был шахтёром. Вместе со своим подразделением он принимал участие в освобождении нескольких населённых пунктов ЛНР. За несколько месяцев боев Вячеслав завоевал авторитет смелого, рассудительного и справедливого командира.

Старшина стрелковой роты стрелкового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР прапорщик Даниил Петров служит с февраля этого года. Самым ярким моментом своей, пока еще короткой военной биографии, считает участие в бое за Углегорскую ТЭС. Там его действия помогли союзным силам прорвать оборону ВФУ и выбить противника с важного объекта.