Эндокринолог назвал способы избежать срывов в процессе похудения

Чтобы избежать срывов в процессе похудения, следует придерживаться ряда правил, среди которых разнообразный рацион питания и отказ от понятий разрешенных и запрещенных продуктов. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов.

По его словам, частой причиной срывов является резкое ограничение калорийности питания или нерационального режима питания, что характерно для некоторых диет. В таком случае организм испытывает сильный стресс, резко повышается аппетит, и потерянные килограммы могут вернуться с избытком. Также нередко человек не видит эффекта от прилагаемых усилий — в такой ситуации рекомендуется обратиться к диетологу или эндокринологу, чтобы выявить причину сохранения веса.

«Чтобы избежать срыва, я бы рекомендовал следующее. Во-первых, худеть надо постепенно. При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является похудение на 5–10% от исходной массы тела. При достижении целевого веса рекомендуется в течение длительного времени (6–12 месяцев) поддерживать достигнутый результат. Такой вариант похудения является наиболее физиологичным», — указал эксперт.

Он также посоветовал уменьшить калорийность питания на 500–600 калорий в сутки от дневной энергетической потребности. В то же время в этом вопросе важно не переусердствовать: минимально рекомендованная калорийность для женщин — 1200 калорий в сутки, для мужчин — 1500 калорий.

Еще одной полезной привычкой в процессе похудения станет соблюдение режима питания. Как отметил Русанов со ссылкой на исследования ученых, наиболее эффективно при снижении веса питаться 3–4 раза в день. Кроме того, он призвал отказаться от концепции разрешенных и запрещенных продуктов. Вместо этого лучше разделить продукты на две категории.

Так, в первую группу входят продукты, помогающие снижать вес: свежие овощи, цельнозерновые продукты, мясо домашней птицы, индейки, кролика, нежирная рыба, морепродукты, растительные белковые продукты (фасоль, чечевица), растительные масла, нежирные молочные продукты. Эндокринолог посоветовал увеличить количество этих продуктов в своем рационе.

«Вторая — это продукты, не помогающие снижать вес: кондитерские изделия, сладкие напитки, сдобная выпечка, хлеб и макароны из муки высшего сорта, белый рис, красное мясо, бекон, колбасы, полуфабрикаты, субпродукты, майонез, сливочное масло, маргарин, кисломолочные продукты с высоким процентом жирности, продукты, содержащие транс-жиры, алкоголь. Старайтесь ограничить потребление этих продуктов до нескольких раз в месяц. Уделяете внимание количеству порций и способу приготовления. Постарайтесь найти альтернативные рецепты для обеспечения меньшей калорийности блюда», — сказал Русанов.

Он также рекомендовал воспринимать изменения в рационе питания в позитивном ключе и питаться разнообразно.

В июне врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о наиболее важных для похудения витаминах: D, B и C. Так, витамин D участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов в организме. В свою очередь, витамины группы B являются важнейшими катализаторами окисления жира, которые ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок.