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Диетолог назвала главные витамины для похудения

Диетолог Тихомирова рассказала, что витамин C помогает похудеть и дарит молодость организму
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Абсолютно все витамины играют важную роль в обеспечении нормальной работы всего организма. Однако в вопросе похудения наибольшую роль играют витамины D, B и C, сообщила «Известиям» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

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«Витамин D возглавил рейтинг не случайно, ведь он участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов в нашем организме. Низкое содержание витамина D может привести к снижению активности, настроения и либидо с одновременным усилением аппетита. Как вы понимаете, вряд ли это поспособствует похудению», — пояснила эксперт.

Второе место в рейтинге заняли витамины группы B. По словам диетолога, они являются важнейшими катализаторами окисления жира, ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок, а также контролируют передачу нейромышечных и межнейронных связей. При этом витамины группы B не накапливаются, поэтому они должны поступать в организм каждый день.

Полезным для похудения также является витамин С, который, помимо прочего, выполняет в организме функцию синтеза коллагена, также способствующего снижению веса.

«Кроме того, он является одним из важнейших антиоксидантов, который бережет клетки нашего организма от свободнорадикального окисления и дарит молодость и упругость тканям нашего организма. Как и витамины группы В, он должен ежедневно поступать в организм», — добавила Тихомирова.

17 июня диетолог подчеркнула, что в похудении ключевым правилом является именно дефицит калорий, а не занятия спортом. Как указала Тихомирова, худеющие зачастую слишком большие надежды возлагают на повышенную физическую нагрузку, однако это ошибочное мнение. При этом она отметила, что нормы похудения из практики современной диетологии уже давно нужно пересчитать, так как они морально устарели.

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