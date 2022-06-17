Диетолог раскрыла главный способ похудеть без спорта

Для похудения абсолютно неважно, занимается ли человек каким-то спортом или нет, для снижения веса достаточно недобора калорий. Об этом 17 июня сообщила «Известиям» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По ее словам, в похудении ключевым правилом является именно дефицит калорий.

«Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1000 калорий — худеют, все кто ест 6000 калорий — толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий», — отметила специалист.

При этом она подчеркнула, что нормы похудения из практики современной диетологии уже давно нужно пересчитать, так как они морально устарели.

«Нормы калорий писались на мужчин и женщин, которые жили полвека назад. Эти люди имели высокую физическую активность, поэтому женщина, которая жила 50 лет назад, будет есть 1400 калорий и худеть. Если мы будем есть 1400 калорий, вес будет стоять на месте», — пояснила Тихомирова.

Как указала диетолог, худеющие зачастую слишком большие надежды возлагают на повышенную физическую нагрузку, однако это ошибочное мнение.

«Когда мы начинаем заниматься физической нагрузкой, нам кажется, что сейчас начнем быстро худеть, но это не так. Движение в современном мире очень сильно ограничено, мы все малоактивные физически люди, поэтому для похудения абсолютно неважно занимаешься ты каким-то спортом или нет, достаточно недобора калорий», — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что для похудения необходимо считать калорийность, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и правильно просчитывать свой рацион.

«Индивидуальные нормы расчета калорийности на похудение в идеале определяются врачом. Коридор калорийности для женщины составляет примерно 1000–1200 калорий. Для мужчин приблизительно 1400–1600 калорий», — добавила врач.

Днем ранее Тихомирова рассказала об ошибках, которые часто совершают стремящиеся похудеть. Так, частой ошибкой является отсутствие учета различных высококалорийных заправок. Еще одной мешающей похудеть привычкой Тихомирова назвала так называемое кусочничество.