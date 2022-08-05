Терапевт объяснила необходимость включения биодобавок в рацион питания

Рацион питания современного человека не всегда бывает достаточным по витаминно-минеральному составу, решить эту проблему призваны биологически активные добавки (БАДы). Об этом «Известиям» 4 августа рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Как пояснила эксперт, БАДы — это биологически активные вещества, направленные на укрепление здоровья человека. В России такие добавки приравниваются к пищевым продуктам. Назначение БАДов — восполнить в организме человека недостаток определенных необходимых витаминов и микроэлементов. При этом количество действующего вещества должно быть меньше или равно физиологической норме, то есть содержание основных витаминов в нем должно быть 100% или меньше от нормы, уточнила Тихомирова.

«Дело в том, что наш набор питания не всегда бывает достаточным по витаминно-минеральному составу. В НИИ питания в одно время проводились подсчеты, результаты которых показали, что необходимое организму для полноценного функционирования количество витаминов, минералов и других веществ содержится в рационе, калорийность которого будет составлять 6000 ккал! Мы едим намного меньше калорий, поэтому дефициты необходимых веществ восполняем с помощью биологически активных добавок к пище», — отметила врач.

Она уточнила, что БАДы подразделяют на три большие группы. В первую категорию — нутрицевтики — входят вещества, состав которых включает белки, аминокислоты, витамины, жиры, углеводы, минеральные вещества и пищевые волокна, направленные на улучшение питательных характеристик нашей пищи. Существуют также так называемые парафармацевтики — препараты, которые направлены на улучшение жизнедеятельности какого-либо органа. Например, препараты для улучшения работы суставов, для улучшения работы ЖКТ и т.д. Третья группа препаратов под названием «пребиотики» необходима для улучшения действия ЖКТ.

По словам Тихомировой, покупать БАДы лучше в аптеке, специализированных магазинах и на официальном сайте производителя — так потребитель защитит себя от подделки.

«Перед приемом БАДов обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Не стоит принимать одновременно большое количество препаратов, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья», — добавила специалист.

В июне врач-эксперт лаборатории «Гемотест» доктор биологических наук Оксана Гизингер рассказала о негативных последствиях недостатка витаминов и минералов. В частности, такое состояние может привести к слабости, головным болям, подавленному настроению, проблемам с кожей и волосами и другим неприятным последствиям. По словам врача, в вопросе приема витаминов и минералов есть две «нездоровые» крайности. В первом случае человек вообще не заботится о балансе питательных веществ, что опасно истощением организма. Вторая проблема связана с бесконтрольным приемом пищевых добавок без предварительной диагностики и назначения врача, что может привести к опасному переизбытку того или иного вещества.