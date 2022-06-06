Врач назвала тревожные симптомы нехватки витаминов и минералов

Недостаток витаминов и минералов может привести к слабости, головным болям, подавленному настроению, проблемам с кожей и волосами и другим неприятным последствиям. При этом после осенне-зимнего периода и холодной весны вероятность столкнуться с такими проблемами только увеличивается, предупредила 4 июня в беседе с «Известиями» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер.

По ее словам, в вопросе приема витаминов и минералов есть две «нездоровые» крайности. В первом случае человек вообще не заботится о балансе питательных веществ, что опасно истощением организма. Вторая проблема связана с бесконтрольным приемом пищевых добавок без предварительной диагностики и назначения врача, что может привести к опасному переизбытку того или иного вещества, указала врач.

При этом более частым является именно дефицит витаминов и минералов. Он появляется, когда организм недополучает эти вещества из пищи, не может полноценно их усвоить из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта или слишком активно их расходует, например, как это происходит у беременных, детей и подростков, спортсменов. Также усугубить ситуацию могут малоподвижный образ жизни, нерегулярный сон, постоянные стрессы, злоупотребление алкоголем, подчеркнула специалист.

Она предупредила, что в случае нехватки питательных веществ может нарушиться работа практически всех органов и систем. К числу требующих помощи врача симптомов дефицита витаминов и минералов Гизингер отнесла быстрое утомление и мышечную слабость, раздражительность и сниженное настроение, сухость кожи и выпадение волос.

По статистике «Гемотеста», больше всего россиянам не хватает «солнечного» витамина D: недостаток этого вещества обнаружили более чем в половине исследований (55,5%), сделанных с мая 2021 года по апрель 2022 года. Такое состояние чревато нарушением усвоения кальция и фосфора, в результате чего организм начинает «забирать» эти минералы из зубов и костей — это опасно серьезными заболеваниями костной ткани. Витамин D также влияет на работу мозга и иммунной системы, поэтому продолжительный дефицит этого вещества может привести к частым простудам, а у детей — к замедлению умственного развития.

Следующий недостающий витамин — рибофлавин, или B2: каждый третий анализ (35,3%) показал результат ниже нормы. Помимо проблем с ЖКТ и недостатка в рационе — особенно богаты витамином молочные и мясные продукты, а также гречневая крупа — дефицит этого витамина могут вызвать заболевания печени. Данный микронутриент также называют «витамином роста», поскольку он участвует в развитии и росте тканей, в связи с чем он особенно необходим для детей и спортсменов.

Замыкает тройку самых дефицитных витаминов пиридоксин, или В6: практически каждый пятый анализ (18,2%) показал результат ниже нормального уровня. Этот микронутриент помогает преобразовывать сложные углеводы в глюкозу, участвует в метаболизме жиров и белков, поддерживает правильную работу центральной и периферической нервной системы. В перечень продуктов, богатых витаминов B6, входят куриная и говяжья печень, скумбрия, фисташки, семена подсолнечника, зёрна фасоли и сои, грецкие орехи.

«Стоит отметить, что каждый пятый анализ на витамин В12 показал результат не ниже, а, наоборот, выше нормы. Это вещество не накапливается в организме, и «переесть» его невозможно. Поэтому профицит может возникнуть по одной причине — из-за приема лекарственных препаратов и биологически активных добавок», — уточнила Гизингер.

Она также рассказала о минералах, ставших лидерами по дефициту. В их число вошла медь, дефицит которой может вызвать нарушения функции нервной системы и остеопороз — повышенную хрупкость костей. Помимо меди самыми дефицитными минералами оказались кальций и сывороточное железо. Недостаток кальция — основного строительного материала организма — проявляется не только слабостью и утомляемостью, но и онемением, покалыванием, непроизвольными сокращениями в мышцах.

Что касается железа, распространенная причина дефицита этого минерала — вегетарианство и другие диеты, исключающие из рациона продукты, богатые железом, — красное мясо, субпродукты, бобовые. По оценкам ВОЗ, дефицит железа является основной причиной малокровия — анемии, от которой страдают 40% беременных женщин и 42% детей в возрасте до 5 лет. Заболевание может привести к таким последствиям, как неблагоприятный исход беременности, нарушения физического и когнитивного развития, повышенный риск заболеваемости детей, снижение трудоспособности взрослых, добавила Гизингер.

Ранее, 14 апреля, врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами. К ним относятся желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.