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Энергетик оценил намерение Молдавии заменить газ из России древесиной ивы

Энергетик Митрахович: древесина способна заменить лишь небольшую часть потребления газа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Использование так называемых энергетических растений в качестве альтернативы газу может заменить лишь небольшую часть потребления. Такое мнение в среду, 3 августа, выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

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Таким образом эксперт прокомментировал «Известиям» заявление вице-премьера Молдавии Андрея Спыну о том, что древесина ивы может стать альтернативой импорта российского газа.

«Идея заменить газ на какие-то другие источники энергии не нова. В Европе сейчас активно пытаются вводить в эксплуатацию угольные и мазутные станции. И в Молдавии тоже пытаются использовать и мазут, и уголь. Приднестровская ГРЭС, которая находится на неподконтрольной Кишиневу территории, но снабжает Молдавию энергией, может работать на газе, однако частично ее уже перевили на уголь. А использование всякой экзотики нужно обсуждать уже в конце списка подобных мер», — подчеркнул Митрахович.

По его словам, существуют растения, которые относительно быстро растут, из-за чего их называют энергетическими. Однако ими можно заменить только небольшую часть потребления.

«Всё равно, чтобы вырастить деревья, нужно время. А господину Спыну вместе с его начальницей [президентом Молдавии Майей] Санду нужно решать проблемы сейчас, а не когда вырастут деревья. Какие-то дрова, конечно, можно делать из того, что там растет, но это уже после угля или мазута, который они завезут», — резюмировал специалист.

О готовности использовать древесину ивы в качестве замены газа из РФ Спыну заявил накануне, 2 августа. По его словам, для посадки деревьев выделят дополнительные площади. Политик пояснил, что новый источник энергии может появиться только в ближайшие годы, поскольку ивы только предстоит вырастить

Вице-премьер также сообщил о намерении Молдавии сократить потребление газа зимой минимум на 15% с целью снизить последствия энергетического кризиса на случай, если «Газпром» уменьшит объем поставок.

До этого, 19 июля, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ. В то же время, по словам сенатора, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности, на фоне запрета российских новостных программ.

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