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Гаджи «Автомат» пообещал «уложить» Родригеса на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Гаджи «Автомат» Наврузов выразил уверенность в своей победе над Фернандо Родригесом, с которым сойдется в поединке в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон». Турнир состоится 5 августа.

«Да он ляжет, ты что, прикалываешься», — пообещал корреспонденту «Известий» боец.

Также в рамках вечера силой померяются блогеры Святослав Коваленко и Саша Стоун. Последний напомнил своему сопернику, что его «еще никто не вырубал».

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«Но я и не думаю, что этим человеком будешь ты», — ответил Коваленко.

Накануне, 2 августа, в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, в рамках которой будущие соперники провели дуэль взглядов. Особое внимание было приковано к главной паре вечера — российскому бойцу смешанных единоборств Вячеславу Дацику и чемпиону мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффу Монсону. Спортсмены оценили свой боевой дух, каждый выразил уверенность в своей победе. Дацик при этом заявил о готовности «почудить» в предстоящем бою, используя необычную тактику.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса. Поединки пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала. Зрители турнира также могут поучаствовать в конкурсе, который проходит в группе телеканала РЕН ТВ в «Одноклассниках». Среди призов — перчатки с автографами Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона, а также фирменная футболка «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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