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Шредер назвал мудрым решение Меркель по недопущению Украины в НАТО

Шредер назвал мудрым решение Меркель и Штайнмайера по недопущению Украины в НАТО
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Фото: REUTERS
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Экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель и бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, занимающий ныне пост президента Германии, в свое время приняли «мудрое решение» не допускать Украину в НАТО. Об этом заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

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«Членству Украины в НАТО помешали на саммите НАТО в 2008 году Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже господин [президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии», — цитирует Шредера журнал Stern 3 августа.

Экс-канцлер Германии в интервью немецкому СМИ также указал, что непростую ситуацию с энергоснабжением ФРГ можно решить, запустив газопровод «Северный поток – 2» (СП-2). В таком случае проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет.

7 июня Меркель объяснила, почему на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного принятия Украины в альянс. По словам экс-канцлера, политическая система Украины была коррумпирована и находилась под «большим влиянием олигархов».

Кроме того, экс-канцлер подчеркнула, что на тот момент расширение блока могло спровоцировать конфликт с Москвой, который не пошел бы на пользу Киеву.

До этого, 4 апреля, Меркель заявила, что «придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте». Тогда НАТО не стало предоставлять Украине план действий по подготовке к членству в альянсе в связи с позицией Германии и Франции. Таким образом экс-канцлер ФРГ высказала свою позицию в ответ на обвинения украинского лидера в недальновидной «политике уступок России».

Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Он неоднократно высказывал свою позицию по поводу ситуации на Украине. Политик призывал к продолжению диалога с Москвой и указывал на то, что украинский кризис следует решать только дипломатическим путем. Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 по 2021 год.

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