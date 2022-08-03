Москва не исключает попыток Запада использовать сферу экологии для сдерживания РФ

Западные страны могут использовать сферу охраны природы для сдерживания или подрыва экономик своих соперников, таких как Россия и Китай, навязывая собственные экологические правила и стандарты. Как заявил 3 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, Москва продолжения таких попыток не исключает.

Таким образом, вероятность того, что для России и КНР требования для экологических производств от европейских стран будут только ужесточаться, довольно высока. Однако, по словам дипломата, РФ считает нецелесообразным поддаваться на подобные провокации.

«Даже в условиях раскручивания санкционного маховика в отношении России выступаем за объединительный характер глобальных природоохранных сюжетов», — цитирует Вершинина «Независимая газета».

В мае в Государственной думе РФ выступили против участия России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. Предложение выдвинул комитет ГД по экологии. Согласно Парижскому соглашению, Россия должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов как минимум на 30% от уровня 1990-го. Как уточнил зампредседателя комитета Георгий Арапов, в условиях санкций отечественную промышленность целесообразно освободить от потерявших актуальность международных обязательств.

29 марта «Известиям» стало известно, что власти предложили смягчить экологические требования к российским предприятиям, чтобы поддержать бизнес на фоне западных санкций. В документе предложено в разы снизить коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

3 июня в открытом докладе «Международная экологическая политика: декларации и реальность» российской партии «Зеленые» указывалось, что план отказа от российских углеводородов и шестой пакет санкций Евросоюза увеличат выброс парниковых газов. Специалисты призвали Запад прекратить подгонять под себя климатическую повестку, а также «честно оценить и публично озвучить экономические последствия «зеленого» перехода для каждой страны».

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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