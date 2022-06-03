Экологи заявили об увеличении выбросов парниковых газов из-за санкций ЕС

План отказа от российских углеводородов и шестой пакет санкций Евросоюза увеличат выброс парниковых газов. Об этом говорится в представленном в пятницу, 3 июня, открытом докладе «Международная экологическая политика: декларации и реальность» российской партии «Зеленые».

Экологи проанализировали последствия программы декарбонизации западной экономики для окружающей среды, которая была представлена вместе с шестым пакетом антироссийских санкций в Брюсселе. В программе, в частности, говорится о плане отказа от российских энергоресурсов.

«На словах западный мир выступает за беспрецедентный уровень сотрудничества между странами, на деле мы видим, что одни страны пытаются переложить борьбу за климат на других или даже просто решать какие-то свои проблемы за чужой счет, прикрываясь климатической угрозой», — прокомментировал инициативу председатель «Зеленых» Андрей Нагибин.

Он призвал Запад прекратить подгонять под себя климатическую повестку, а также «честно оценить и публично озвучить экономические последствия зеленого перехода для каждой страны».

Еврокомиссия (ЕК) 18 мая представила план перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от энергоресурсов из России. Европа собирается увеличить объемы использования таких энергоресурсов, как сжиженный сланцевый газ, канадская нефть, добытая из нефтеносных песков, и уголь. При этом все эти энергоресурсы являются наиболее «грязными» с точки зрения увеличения объемов CO2 в атмосфере, в том числе и по причине крайне затратных «тепловых» способов.

Программа под названием REPowerEU по быстрому сокращению зависимости Евросоюза от российских энергоносителей и ускоренному переходу к зеленой экономике предусматривает привлечение €300 млрд к 2027 году.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая президент России Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

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