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Власти РФ допустили снижение платы за промышленные выбросы

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Власти обсуждают смягчение экологических требований к российским предприятиям, чтобы поддержать бизнес на фоне западных санкций. Это следует из протокола заседания комиссии Госсовета РФ по экологии от 29 марта. «Известия» ознакомились с документом.

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Представленные меры направлены на рассмотрение в профильные ведомства, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

В документе предложено в разы снизить коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Проще говоря, речь идет о промышленных выбросах заводов. Сегодня для таких предприятий применяются в основном два коэффициента к ставке платы — 100 и 25.

Первый применяют, если завод оказывает значительное негативное воздействие на экологию — например, для компаний в сферах металлургии, химической промышленности, захоронения отходов. Второй — для компаний, влияние выбросов которых незначительно. Согласно протоколу, коэффициент 100 предлагается снизить до 25, а 25 — до 5.

Также в протоколе сказано о предложении ввести мораторий на обеспечение автоматического контроля выбросов.

Как писали «Известия» ранее, правительство еще в 2019 году постановило устанавливать датчики автоматического контроля выбросов на заводах. Предприятия должны оснастить объекты такими системами в течение четырех лет после получения комплексных экологических разрешений (КЭР), говорил источник в отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Трубное решение: в РФ могут снизить плату за промышленные выбросы»

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