Корреспондент «Известий» показал работу огнеметной системы «Солнцепек»

Служащие ВС РФ активно используют реактивную артиллерию в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал боевую работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Удары «Солнцепека» нередко сравнивают с миниатюрным ядерным взрывом, и неспроста: температура горения превышает 3 тыс. градусов Цельсия, а на открытой местности в месте падения снаряда образуется ало-красный гриб. Укрыться от подобной атаки невозможно — огненная смесь проникает в любую щель.

При этом экипаж ведет работу с безопасного расстояния — около 3-4 км. Траекторию неуправляемых снарядов контролируют с помощью беспилотников. После каждого пуска огневая позиция меняется, чтобы не попасть в поле зрения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Даже служащие огнеметного взвода признают, что работать с оружием такой мощности бывает страшновато, что уж говорить о противниках. Именно поэтому «Солнцепек» является главной целью украинских боевиков, которые прилагают все усилия, чтобы вывести огнеметную систему из строя.

«За нашей машиной охотятся, потому что очень сильно боятся», — объяснил командир с позывным «Скат».

На счету одной только этой команды десятки уничтоженных танков и броневиков противника, замаскированных баз и укреплений наемников. Достаточно пары-тройки залпов, чтобы подавить сопротивление.

Ранее, 30 июля, военкор «Известий» Мурад Магомедов посетил позицию артиллеристов второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) под Соледаром, которые с помощью артиллерийских установок «Гиацинт» наносят удары по позициям украинских боевиков.

Отмечается, что круглосуточная работа артиллеристов Донбасса позволяет им успешно уничтожать позиции боевиков.

В тот же день журналист «Известий» Александр Сафиулин показал работу самоходных артиллерийских установок, которые вели уничтожение позиций украинских националистов. Журналист подчеркнул важность маскировки орудий.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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