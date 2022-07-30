«Известия» показали работу САУ по позициям украинских боевиков

Бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают вести бои по освобождению республики от украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал 30 июля места, откуда ведется артиллерийский обстрел позиций националистов.

Журналист подчеркнул важность маскировки орудий.

«За моей спиной кажется, что это обычная посадка. На самом деле там находится самоходная артиллерийская установка», — отметил он.

По словам Сафиулина, надо, чтобы позиции сливались с местностью так, чтобы их было невозможно заметить даже с близкого расстояния.

Контрбатарейная борьба со стороны военных формирований Украины ослабла, констатировал он. Большинство прежних позиций уничтожены, а новые пока не организованы. Одновременно союзные войска наращивают давление.

Огонь по позициям ВСУ ведется целый день с расстояния нескольких километров. Огонь ведется и из «Градов». После стрельбы машины выдвигаются на новые позиции.

Артиллерия уничтожает укрепления ВСУ в поселке Пески. Очередная линия обороны украинских националистов разбита и в бои войдет пехота, которая зачистит территорию.

26 июля командир батальона «Русь» с позывным Вульф рассказал Сафиулину, что украинские военные тянут время и ведут артиллерийские обстрелы в Авдеевке. По его словам, усилия ВСУ «выдвинуты» на вторые, третьи линии обороны.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины.

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