Украинские военные тянут время и ведут артиллерийские обстрелы в Авдеевке. Об этом командир батальона «Русь» с позывным Вульф 26 июля рассказал военному корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

«Сейчас они больше затягивают время, ведут артиллерийские обстрелы очень частые, движения пехоты меньше стало, мы их тоже нормально «порубали», — сказал он.

По его словам, усилия вооруженных сил Украины (ВСУ) «выдвинуты» на вторые, третьи линии обороны.

«Я думаю, что их агрессия по обстрелам в последнее время связана с тем, что у нас есть успехи в других направлениях», — добавил командир.

Корреспондент рассказал, как территория периодически попадает под обстрел.

«У бойцов на этих рубежах есть правило: если слышат звук квадрокоптера, то нужно сразу искать укрытие, потому что крупнокалиберными, как правило, по этой линии не «работают», но вполне могут запустить пару 60-мм мин», — отметил он.

Заместитель командира батальона 9-го полка первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Хохол 21 июля рассказал, что на стороне республики сражаются добровольцы из Камеруна, Франции, США. По его словам, они также находятся на авдеевском направлении под Донецком и осознают, «на какой стороне нужно сражаться».

В первом корпусе Народной милиции ДНР заявили о взятии Авдеевки в полукольцо 18 июля. Тогда отмечалось, что войска полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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