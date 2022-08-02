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Только 1% американцев назвали Россию угрозой для США

Опрос Gallup показал, что только 1% американцев считают Россию угрозой для США
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Фото: РИА Новости/Вера Голосова
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Абсолютное большинство американцев не рассматривают Россию в качестве угрозы для США. Противоположного мнения придерживается только 1% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Gallup.

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В соответствии с данными исследования, в июне и в июле только 1% жителей Соединенных Штатов включал РФ в список «самых главных проблем» своей страны.

За последние полгода число респондентов, которые считают Россию основным вызовом для США, ни разу не превышало отметки в 10%. Наивысший показатель — 9% — был зафиксирован в марте. Это было связано с обострением украинского кризиса. Затем он начал стабильное снижение, опустившись в апреле до 5%, а в мае — до 3%.

Американцы также не рассматривают Китай угрозой для своей страны. Менее чем 1% американцев включили КНР в число «основных вызовов» для США, сообщает телеканал «360».

Важнейшими проблемами для американцев сейчас являются инфляция и вопросы государственного управления (по 17%), а также состояние экономики страны (12%), показал опрос. Проблемой запрета абортов обеспокоены 8%, иммиграция и контроль над оборотом оружия волнуют по 6% респондентов. Около 3% жителей США уверены, что главной проблемой страны является погода и изменение климата, передает «Федеральное агентство новостей».

Соцопрос был проведен по телефону в период с 5 по 26 июля. В нем приняли участие 1 013 совершеннолетних американцев. Погрешность выборки составляет 4%.

Ранее, 29 июля, социологическая служба Gallup опубликовала опрос, согласно которому следует, что рейтинг президента США Джо Байдена впервые упал ниже 40%, передает RT. Как отметила служба, «ни один президент, избранный на свой первый срок, не имел более низкого среднего показателя в VI квартале».

Уточнялось, что после распространения коронавируса в стране, вывода американских военных из Афганистана, а также экономических проблем процент одобрения хозяина Белого дома отмечался снижением, говорится в материале.

Бывший глава городского совета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн написал в статье для NYP, что Байден не осуществил своих предвыборных обещаний и поставил страну в тяжелое положение. По его мнению, Байден должен уйти в отставку до промежуточных сроков и дать вице-президенту Камале Харрис шанс возглавить выборы, сообщается на сайте kp.ru.

Он отметил, что рейтинги одобрения Байдена рекордно низкие даже внутри его собственной партии демократов. Почти две трети демократов (64%) предпочли бы, чтобы он не баллотировался на переизбрание в 2024 году.

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