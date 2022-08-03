На склоне лета

За последние 24 года курс рубля к доллару снижался по итогам августа 18 раз. Это, скорее, похоже на самосбывающееся пророчество: люди верят в то, что рубль ослабеет, и из-за этого сбрасывают нацвалюту, что и приводит к ее ослаблению.

Однако, конечно, за этим есть и экономическая подоплека. Для начала стоит отметить, что на июль-август приходится пик сезона отпусков в России. Для выезда за границу люди меняют рубль на другие валюты, спрос на него падает, и, как следствие, он ослабевает. Также важным фактором августовского падения считается выплата дивидендов российскими компаниями. Так, нерезиденты меняют полученные дивиденды на другие валюты, что опять же негативно сказывается на курсе.

В 2022 году оба вышеуказанных фактора, скорее всего, не будут серьезно влиять на курсы валют. Курортный сезон обещает быть довольно слабым как из-за закрытия границ, так и на фоне падения реальных доходов россиян.

Что касается выплат дивидендов, то, из-за того что сейчас позиции нерезидентов заморожены, можно не опасаться серьезного давления с этой стороны. Кроме того, некоторые крупные корпорации могут последовать примеру того же «Газпрома» и отказаться от выплат вовсе. Впрочем, даже если дивиденды сохранят, нерезиденты не смогут вывести деньги за рубеж.

Сейчас ключевыми факторами влияния станут геополитические риски, энергокризис в Европе и дальнейшее усугубление санкционного давления. Учитывая текущее состояние конфликта между Россией и Украиной, можно предположить, что эффекты от санкций будут всё глубже проникать в российскую экономику, но, скорее всего, результат будет особенно заметен к зиме, когда импортные товары закончатся на складах, а параллельный импорт вряд ли сможет заменить их все.

Здесь отдельно можно выделить возможность установления потолка на российскую нефть в пределах $40–60 за баррель, что ударит по российскому бюджету и окажет давление на рубль. Кроме того, продолжается курс на ужесточение денежно-кредитной политики в ЕС и США. В то же время ЦБ РФ понижает ставку, что приводит к ослаблению рубля против «западных» валют.

Важнейшим фактором остаются валютные интервенции со стороны Минфина. Они имеют куда больший вес при контроле курса рубля, а сам министр финансов Антон Силуанов еще в конце июня заявлял о возможности возобновления интервенций. В тот момент это решение было подвергнуто критике со стороны главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, однако всё же не стоит полностью исключать такой сценарий.

В целом можно сказать, что рубль прошел свой пик укрепления, после того как импорт в страну обрушился, а экспорт оставался достаточно высоким. Далее можно ожидать выравнивания торгового баланса на фоне снижения потребления российских энергоносителей Европой — бывшим главным торговым партнером РФ, а также из-за налаживания параллельного импорта из других стран.

Что касается августа, то в этом месяце курс будет находиться в коридоре 58–65 рублей за доллар. Во многом это связано и со снижением поставок газа в Европу по «Северному потоку – 1» до 20% от мощностей трубопровода, и с сезонностью российского экспорта металлов и минералов.

Сейчас активно идут разговоры относительно нового бюджетного правила и согласования покупок валют дружественных стран в состав Фонда национальной безопасности. Это, конечно, смогло бы ослабить рубль, но, исходя из свежего доклада ЦБ по денежно-кредитной политике, базовый сценарий предполагает возобновление механизма бюджетного правила лишь с 2023 года.

Ослабление рубля в первую очередь нужно для сохранения профицита бюджета. Слишком сильный рубль приводит к тому, что доллары, полученные с экспорта сырья, приносят меньший доход государству. Традиционное августовское ослабление пошло бы на руку монетарным властям и помогло бы в стабилизации курса.

Но все же этого ослабления может и вовсе не произойти из-за наличия внешних факторов. Россия остается экспортно ориентированной страной, и для функционирования ее экономики нужен сбалансированный курс национальной валюты, чрезмерное укрепление которого делает российские товары менее привлекательными на международных рынках. А учитывая так называемую токсичность российского экспорта, и вовсе поджимает его возможности.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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