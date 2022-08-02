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Лукашенко призвал Сербию определиться с политикой

Лукашенко: Сербия не сможет усидеть на трех стульях
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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У Сербии не получится «на трех стульях усидеть». Об этом 2 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о возможной поддержки Минском Белграда.

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По его словам, Сербия хочет везде провести удобную для себя политику — и с Россией, и с США, и с Евросоюзом.

«И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся», — цитирует его БелТА.

Лукашенко призвал разделить руководство страны и народ, а также предложил журналистам стать на его место.

«Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси», — отметил он.

Ранее во вторник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что за конфликтом между Приштиной и Белградом стоят США и Евросоюз.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как власти самопровозглашенной республики потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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