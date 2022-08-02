Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

Мирная жительница погибла в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом 2 августа в Telegram-канале сообщил штаб теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела украинскими боевиками по пр-ту Киевскому убили мирную жительницу 1977 г.р. рядом с магазином «За друзей», — говорится в сообщении.

Взрывом разрушен магазин.

Также украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, повреждены дома на улице Знаменской.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — добавили в штабе.

Накануне в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли три человека и 15 были ранены. Под огнем находились Кировский, Куйбышевский и Петровский районы.

31 июля день мэр Донецка сообщил о гибели мужчины 1958 года рождения при обстреле ВСУ завода алюминиевых профилей в Куйбышевском районе. Погибший работал охранником на предприятии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».