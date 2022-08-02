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Эксперт предостерегла россиян от частой ошибки при оплате услуг ЖКХ

Эксперт Соловьева: снизить оплату за ЖКУ можно, отключив ряд ненужных услуг
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Фото: ТАСС/URA.RU
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Нужно внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД), чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги. Об этом эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева предостерегла россиян во вторник, 2 августа.

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Она отметила, что некоторые управляющие компании включают в него страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, телевизионную антенну и радиоточку. Причем они делают это абсолютно легально, на основании общего собрания собственников.

«Но некоторым собственникам эти услуги не нужны, поэтому необходимо внимательно смотреть свой ЕПД. Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг», — посоветовала Соловьева в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее, 26 июля, депутат Совета депутатов подмосковного Жуковского, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, природопользования, транспорта и связи Альберт Шагизиганов заявил «Известиям», что россияне пока не готовы оплачивать цифровизацию процесса передачи данных в сфере ЖКХ, расходы на которую Минстрой России предложил добавить в тарифы на тепло и воду.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил «Известиям», что в июле – начале августа россияне получат платежки ЖКХ с увеличенными тарифами до 6,5%. По его словам, на 2023 год тарифы определят только осенью 2022-го — вероятно, правительство будет смягчать последствия инфляции.

Ранее в том же месяце «Известия» писали, что тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Расценки увеличили в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, отмечали в ФАС, передает НСН.

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