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В МВД РФ хотят расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»
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В МВД РФ хотят расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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МВД России намерено расширить функционал «Витрины данных ГИБДД». Там должны появится сведения о водительских правах и диагностических картах автомобилей российских граждан. Об этом 2 августа сообщило агентство «РИА Новости».

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«В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на «Витрине» массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях», — сообщили новостному агентству в ведомстве.

Информационный ресурс содержит информацию о транспортных средствах, которая необходима автомобилистам, транспортным компаниям и представителям власти.

Когда именно новые сведения появятся в сервисе, пока не уточняется. Получать информацию из реестра транспортных средств граждане могут в личном кабинете на портале госуслуг.

«Витрина данных ГИБДД» заработала 1 июля 2022 года.

27 июля ГИБДД РФ в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что в Краснодарском крае запустили 10 квадрокоптеров для контроля опасных участков дорог. Это трассса М4 «Дон», шоссе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, и дорога Джубга — Сочи.

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