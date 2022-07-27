Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны РФ заявили о полном уничтожении одной из рот ВСУ в ДНР
Мир
Песков объяснил снижение поставок газа отсутствием техобслуживания из-за санкций
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
МИД РФ допустил выход первых судов с украинским зерном в ближайшее время
Мир
Китаист оценил возможные санкции США против КНР за покупку нефти у России
Мир
Захарова назвала тупиковыми попытки Запада изолировать РФ
Мир
В ООН заявили об ударе санкций Запада по самым уязвимым группам людей
Мир
Посол России в Турции назвал возможные темы переговоров Путина и Эрдогана
Мир
Боррель обвинил западные СМИ в большем внимании к словам Лаврова
Мир
Военный историк оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий
Мир
В Иране заявили о желании увеличить объемы импорта пшеницы из России
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

ГИБДД Краснодарского края контролирует дороги с помощью квадрокоптеров

0
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае запустили 10 квадрокоптеров для контроля опасных участков дорог. Об этом 26 июля сообщила официальная группа ГИБДД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Дальше пешком: вступили в силу поправки в КоАП и Уголовный кодекс
У злостных нарушителей ПДД теперь смогут конфисковывать автомобили

Одним из главных направлений национального проекта «Безопасные качественные дороги» является работа по снижению смертности в ДТП.

По мнению ведомства, основная доля аварий с тяжелыми последствиями связана с выездом транспортного средства на полосу встречного движения. Одним из способов оперативного контроля за состоянием дорожного движения станет применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полагают в ГИБДД и краевой администрации.

Первые 10 беспилотников уже закупили. В ведомстве отметили, что все они российской разработки.

«Запускают их на наиболее опасных участках. Это и трасса М4 «Дон», и трасса Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, и дорога Джубга — Сочи, и другие отрезки», — сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Аппараты могут фиксировать до пяти полос движения автомобилей, распознавать номерные знаки. Сведения сразу же поступают сотрудникам ГИБДД, работающим на земле.

25 июля стало известно, что водителей, которые систематически садятся за руль без прав, ожидает уголовная ответственность. Это связано со вступлением в силу ст. 264.3 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, в силу вступила ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022