ГИБДД Краснодарского края контролирует дороги с помощью квадрокоптеров

В Краснодарском крае запустили 10 квадрокоптеров для контроля опасных участков дорог. Об этом 26 июля сообщила официальная группа ГИБДД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Одним из главных направлений национального проекта «Безопасные качественные дороги» является работа по снижению смертности в ДТП.

По мнению ведомства, основная доля аварий с тяжелыми последствиями связана с выездом транспортного средства на полосу встречного движения. Одним из способов оперативного контроля за состоянием дорожного движения станет применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полагают в ГИБДД и краевой администрации.

Первые 10 беспилотников уже закупили. В ведомстве отметили, что все они российской разработки.

«Запускают их на наиболее опасных участках. Это и трасса М4 «Дон», и трасса Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, и дорога Джубга — Сочи, и другие отрезки», — сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Аппараты могут фиксировать до пяти полос движения автомобилей, распознавать номерные знаки. Сведения сразу же поступают сотрудникам ГИБДД, работающим на земле.

25 июля стало известно, что водителей, которые систематически садятся за руль без прав, ожидает уголовная ответственность. Это связано со вступлением в силу ст. 264.3 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, в силу вступила ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав.