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Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Ракета легкого класса «Союз-2.1в» вывела на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

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«Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2558».

Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в понедельник, 1 августа, в 23:25 мск. В Минобороны РФ сообщали, что запуск производился боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

Ранее, 23 июля, стало известно, что с космодрома Байконур в первой декаде августа запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2». Отмечалось, что ракета выведет на орбиту аппарат в интересах коммерческого иностранного заказчика.

7 июля с космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К».

До этого, 3 июня, ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур. Отмечалось, что на борту корабля находятся 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и наноспутники.

Первый пуск «Союз-2» в России состоялся 5 февраля 2022 года. ВКС России запустили «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны РФ, который должен был быть выведен на орбиту. Ведомство уточняло, что предстартовые операции, а также старт прошли штатно.

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