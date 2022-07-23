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Ближайший пуск «Союза» с Байконура запланирован на начало августа
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Ближайший пуск «Союза» с Байконура запланирован на начало августа

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Фото: Роскосмос
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Следующий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур планируется в первой декаде августа. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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«На Байконуре следующий старт «Союза-2» запланирован на первую декаду августа», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ракета выведет на орбиту аппарат в интересах коммерческого иностранного заказчика.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля — 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и наноспутники.

В космосе корабль должен пробыть около 173 суток. На МКС он везет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование.

До этого, 31 мая, сообщалось, что на головной обтекатель ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», установленной на стартовый стол площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур, нанесены флаги республик Донбасса, а на вторую ступень — надпись «Донбасс». Таким образом, ее пуск будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам.

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