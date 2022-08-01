Врач рассказал о синдроме госпитализированного Чубайса

Врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов рассказал 1 августа в беседе с «Известиями» о синдроме Гийена – Барре, с которым госпитализировали на Сардинии бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса.

Врач отметил, что в медицине этот синдром известен как острый полирадикулоневрит. При этом аутоиммунном заболевании собственные иммунные клетки организма атакуют периферические нервы и вызывают их повреждение.

«Чаще всего проявляется симметричной слабостью и нарушениями чувствительности в ногах. Если вовремя не начать лечить заболевание, то оно имеет восходящий характер распространения и со временем вовлекает в процесс верхние конечности, межреберные мышцы, вызывая дыхательные нарушения», — рассказал Емельянов.

По словам специалиста, это заболевание встречается нечасто. По статистике, 1–2 случая в год на 100 тыс. жителей. При этом синдромом Гийена Барре страдают чаще мужчины, взрослые и пожилые.

«Как правило причиной становится какой-то инфекционный агент, который вызывает сбой в имунной системе и заставляет собственные клетки иммунитета считать нервное волокно чужеродным, атакуя его», — пояснил врач.

Специалист указал, что основная опасность этого синдрома заключается в нарушении дыхания при быстром течении или постепенном прогрессировании этого заболевания. При этом могут проявляться и другие симптомы острого полирадикулоневрита — боли в теле и суставах, нарушение сердечного ритма, снижение давления.

«К лечению необходимо относиться с максимальной строгостью. Пациент должен находиться в отделении интенсивной терапии с постоянным мониторингом состояния. Проводится плазмаферез (механическое замещение плазмы и белков крови) и введение препаратов иммуноглобулинов», — рассказал Емельянов.

По словам врача, после терапии большое значение имеет реабилитация в виде лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики и комплексной физиотерапии, направленной на восстановление нервного волокна.

Ранее в понедельник директор клиники Mater Olbia, куда госпитализирован политик, Марчелло Джаннико рассказал, что состояние Чубайса улучшается.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что если Чубайсу понадобится помощь, то российское правительство окажет поддержку, как и всем россиянам.

О госпитализации Чубайса сообщила 31 июля журналистка Ксения Собчак. Она рассказала, что ему резко стало плохо — внезапно начали отниматься руки и ноги.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года в течение 12 лет. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации.