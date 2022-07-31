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Собчак сообщила о госпитализации Анатолия Чубайса

Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Об этом 31 июля сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram.

Согласно словам самого Чубайса, приведенным журналисткой, он госпитализирован в одну из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре. Состояние средней тяжести, стабильное.

«Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак.

По ее данным, Чубайс в реанимации.

Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, при котором разрушается оболочка нервных волокон, что приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года 12 лет. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. После, 4 декабря 2020 года, назначен на место специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Российский лидер 25 марта 2022 года подписал указ о его освобождении от должности. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

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