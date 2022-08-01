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В Кремле не владеют информацией о состоянии Чубайса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 1 августа, на брифинге прокомментировал госпитализацию экс-гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса. Он отметил, что не владеет подробностями, как сейчас политик себя чувствует.

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«О каких-то обращениях за помощью — мне неизвестно, что [они] были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля также пообещал, что если Чубайсу понадобится помощь, то российское правительство окажет поддержку, как и всем гражданам.

«Он российский гражданин, по мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам», — заявил Песков.

Днем ранее журналистка Ксения Собчак в Telegram сообщила о госпитализации Чубайса. По ее словам, политика доставили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена — Барре.

Синдром Гийена — Барре — это редкое заболевание иммунной системы, при котором разрушается оболочка нервных волокон, что приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года 12 лет. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. После, 4 декабря 2020 года, назначен на место специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Российский лидер 25 марта 2022 года подписал указ о его освобождении от должности. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

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