В итальянской клинике рассказали о состоянии Чубайса

Состояние бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, госпитализированного на Сардинии, улучшается. Об этом сообщил 1 августа директор клиники Mater Olbia, куда госпитализирован политик, Марчелло Джаннико.

«Ему лучше, мы проводим плановые анализы», — цитирует его агентство Adnkronos.

Пациент «идет на поправку», добавил он. Джаннико не стал распространяться, какой диагноз поставлен Чубайсу.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что владеет подробностями, как сейчас политик себя чувствует. Он добавил, что если Чубайсу понадобится помощь, то российское правительство окажет поддержку, как и всем россиянам.

Днем ранее журналистка Ксения Собчак в Telegram сообщила о госпитализации Чубайса. Политика доставили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание иммунной системы, при котором разрушается оболочка нервных волокон, что приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности. Болезнь возникает по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года в течение 12 лет. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации.

В декабре 2020 года он был назначен на место специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 25 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.