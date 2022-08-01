Легковушка сбила четырехлетнюю девочку на дороге в Уфе

В Уфе в результате наезда легковой машины пострадала четырехлетняя девочка. Об этом 1 августа сообщает ГИБДД по городу.

Авария произошла в минувшую субботу, 30 июля, на улице Ферина в жилом районе Инорс. По предварительным данным, женщина за рулем Lada X-Ray допустила наезд на четырехлетнюю девочку, которая решила перебежать дорогу в непредусмотренном месте.

Как уточняет «МедиаКорСеть», малышка получила различные травмы и была госпитализирована в медучреждение. О ее состоянии информации нет.

В Госавтоинспекции отмечают, что в тот же день еще один случай наезда на несовершеннолетнюю произошел в уфимском Сипайлово. Под машину попала 11-летняя девочка, которая пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшую госпитализировали.

27 июля в Уфе водитель Nissan Juke сбила женщину с шестилетним сыном. Оба погибли на месте. Авария произошла на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры.

18 июля четыре женщины-пешехода погибли в результате ДТП в Бакалинском районе Башкирии. На них наехал пьяный водитель Audi A5.

В минувшие выходные на дорогах республики должны были пройти массовые проверки автомобилистов.