Водитель иномарки насмерть сбил ребенка и его мать в Уфе
В Уфе в ДТП погибли женщина и ее шестилетний ребенок. Авария произошла на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры.
ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на ГИБДД Башкирии пишет, что водитель Nissan Juke наехал на пешеходов — женщину и ребенка. От полученных травм они скончались на месте аварии.
Сейчас там работают правоохранители, обстоятельства произошедшего уточняются.
В ведомстве рассказали, что в период с 18 по 25 июля в Башкирии погибли в ДТП 27 человек. За этот период без жертв обошлось только 23 и 24 июля.
19 июля три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Башкирии. Инцидент произошел на 196-м км федеральной трассы Уфа – Оренбург.