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Четыре человека погибли под колесами авто нетрезвого водителя в Башкирии

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Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
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Четыре пешехода погибли в результате ДТП в Бакалинском районе Башкирии, сообщила в понедельник, 18 июля, пресс-служба МВД по республике в Telegram-канале.

«По одной из версий, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу, по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что наезд на пешеходов произошел рано утром в понедельник на первом км объездной дороги села Бакалы. После освидетельствования водителя выяснилось, что он не трезв — 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На место происшествия выехало руководство ГИБДД МВД Башкирии, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, добавили в пресс-службе.

В воскресенье, 17 июля, трое погибли в результате ДТП в Сергиевском районе Самарской области.

15 июля тройное ДТП произошло в Калуге. Столкнулись три автомобиля — Hyundai, Suzuki и «Нива». В результате аварии пострадал один человек.

В тот же день в Амурской области часть села осталась без электричества из-за ДТП в Тамбовском районе. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме через час после аварии

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