Часть села осталась без электричества из-за ДТП в Амурской области

Житель Амурской области частично обесточил село в Тамбовском районе в результате ДТП. Автомобилиста обяжут возместить нанесенный ущерб.

Отключение воздушной линии на 10 кВ произошло рано утром 15 июля. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме через час. При осмотре сетей была обнаружена поврежденная опора с оборванным проводом. Рядом находился разбитый автомобиль без водителя, пишет Амурская служба новостей.

Поврежденную опору пришлось заменить. Специалисты установили личность владельца автомобиля. Водителю будет предъявлен ущерб.

8 июля в Волгоградской области на столб наехал водитель мотоцикла. Мужчина и его 32-летняя пассажирка скончались.