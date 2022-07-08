Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Волгоградской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием мотоцикла в Волгоградской области. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла 8 июля на территории Суровикинского района. По данным Госавтоинспекции, 35-летний водитель мотоцикла «Ява» без государственных номеров допустил столкновение со столбом возле жилого дома в Суровикино. Мужчина и его 32-летняя пассажирка скончались на месте, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Установлено, что у погибшего нет водительского удостоверения. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства аварии.

В Томской области мужчина погиб в автомобиле, который съехал в озеро. По данным МВД, водитель не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и опрокидывание в водоем.