Мужчина погиб в съехавшем в озеро автомобиле в Томской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Томской области, в результате которого погиб один человек. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в озеро.

Авария произошла днем 7 июля на автодороге Томск – Каргала – Колпашево. Вблизи деревни Кайтес водитель автомобиля Nissan допустил выезд за пределы проезжей части, из-за чего автомобиль оказался в озере. В результате ДТП мужчина за рулем погиб, пишет РИА «Томск».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Забайкальском крае автокран упал с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda во время ДТП. В иномарке находились восемь человек, двое погибли. Еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы.