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Два человека погибли в Забайкалье из-за упавшего на машину автокрана

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Фото: Управление МЧС РФ по Забайкальскому краю
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Два человека погибли и еще два пострадали при падении автокрана из-за аварии на федеральной автодороге Чита — Забайкальск утром в четверг, 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

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«В пожарно-спасательную часть №2 поселка Могойтуй поступило сообщение о столкновении двух автомобилей. В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек», — говорится в сообщении.

Спасатели вытащили из автомобиля троих заблокированных пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля. Среди пострадавших ребенок, он госпитализирован в больницу.

5 июля в Омске в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали двое взрослых и четырехлетний ребенок. Водитель грузовика DAF не предоставил преимущество в движении водителю Skoda. После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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