Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с грузовиком в Омске

В Омске проводится проверка по факту столкновения легкового автомобиля и грузовика. Травмы получили двое взрослых и четырехлетний ребенок.

Авария произошла поздно вечером 5 июля в Советском округе. На пересечении улиц Химиков и Коммунальной 39-летний водитель грузовика DAF не предоставил преимущество в движении водителю Skoda. После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, пишет ИА «Город55».

35-летний водитель иномарки, а также его пассажиры 4 и 35 лет получили тяжелые травмы. Они госпитализированы.

В Липецкой области легковой автомобиль столкнулся с культиватором. Травмы получили шесть человек, в том числе трое детей в возрасти от года до восьми лет.