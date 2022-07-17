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Три человека погибли в ДТП в Самарской области

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Фото: Прокуратура Самарской области
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Трое погибли в результате ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел ранее в этот день в 06:30 на 1104-м километре. Столкнулись два легковых автомобиля — Skoda и Fiat. Погибли водитель и двое пассажиров Skoda. Другие подробности не приводятся.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, отмечает НИА «Самара».

15 июля тройное ДТП произошло в Калуге. Столкнулись три автомобиля — Hyundai, Suzuki и «Нива». В результате аварии пострадал один человек.

В тот же день в Амурской области часть села осталась без электричества из-за ДТП в Тамбовском районе. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме через час после аварии.

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