Массовые проверки автомобилистов пройдут в Башкирии

На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей, особое внимание планируется уделить транспорту, который перевозит пассажиров. Об этом «МедиаКорСеть» сообщили в республиканской ГИБДД.

С 29 июля рейды пройдут на дорогах Уфа – Янаул, Уфа – Инзер – Белорецк, а также Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки. Также проверки затронут федеральные трассы, в их числе М-5 «Урал», М-7 «Волга» и Уфа – Оренбург.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции намерены уделить транспорту, который перевозит пассажиров.

19 июля на 196-м км федеральной трассы Уфа – Оренбург столкнулись Ford Focus и встречная LADA Largus. Три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

За день до этого, 18 июля, четыре женщины-пешехода погибли в результате ДТП в Бакалинском районе Башкирии. На них наехал пьяный водитель Audi A5.

Только в период с 18 по 25 июля в Башкирии погибли в ДТП 27 человек. За этот период без жертв обошлось только 23 и 24 июля.