Макрон и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 1 августа сообщил телеканал BFM.

«Разговор президентов, начавшийся около полудня, к настоящему времени завершен», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, это был первый разговор Макрона и Зеленского с момента их встречи в Киеве 16 июня. Предполагается, что одной из тем переговоров был экспорт зерна из Одессы.

1 августа Strategic Culture Foundation сообщил, что между Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен могут возникнуть трения на почве переговоров с Россией.

14 июля Макрон заявил, что Франция намерена избежать мировой войны и будет добиваться прекращения конфликта на Украине. По его словам, он не хочет вмешательства республики.

30 июня президент Франции заявил о готовности вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, если для этого будут основания. По словам Макрона, в случаях, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок путем переговоров, их необходимо проводить.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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