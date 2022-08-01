В Британии предрекли «ссоры» лидеров ЕС из-за разных взглядов на взаимодействие с РФ

Вскоре могут возникнуть «ссоры» между канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсула фон дер Ляйен из-за разногласий касательно диалога с Россией. Такое мнение выразил обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — написал он в публикации от 28 июля.

Дело в том, что фон дер Ляйен плохо справилась со взаимодействием с РФ.

По мнению автора статьи, Берлин уже начал подавать сигналы о желании изменить отношение к Москве.

«Недавно выяснилось, что пакет помощи для Украины на €9 млрд задержал Берлин. Кроме того, немцы не смогли передать танки тем странам, которые поддержали Украину, хотя обещали это сделать. Это не «трещины», которые появляются, а сигналы», — подытожил он.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись прямого и косвенного импорта, покупки или передачи золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же.

Кроме того, было сделано исключение из-под санкций для сделок ряда госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Эту меру применили для того, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения континента.

13 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В государствах Запада растут цены, инфляция зашкаливает.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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