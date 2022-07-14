Макрон выразил нежелание прямого вмешательства в украинский конфликт

Франция не хочет мировой войны и намерена добиться прекращения конфликта на Украине, при этом не вмешиваясь в него. Об этом в четверг, 14 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Мы должны быть готовыми к тому, что [спецоперация по защите Донбасса] будет длиться долго. Лето и начало осени будут тяжелыми», — отметил французский президент.

При этом он отметил, Франция хочет остановить украинский конфликт, не ввязываясь в него.

«Мы не хотим новую мировую войну», — резюмировал Макрон.

Кроме того, по словам Макрона, расходы Франции на армию сокращать не планируется, а оборона Европы будет усиливаться.

29 апреля военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express выразил мнение, что ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав третью мировую войну.

По его мнению, возможными противниками России станут страны-соперники в сфере ядерного оружия, которое находится на вооружении. При этом он подчеркнул, что третий глобальный конфликт в отличие от Первой и Второй мировых войн фактически гарантировал бы полное уничтожение человечества.

14 июля делегация РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предупредила США и их союзников, что их действия могут привести к военной конфронтации с Россией. Российская сторона усомнилась в том, что служащие вооруженных сил Украины (ВСУ) сами управляют реактивными системами залпового огня HIMARS. Кроме того, Москва фиксирует все случаи участия иностранных наемников в спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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