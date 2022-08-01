Эксперт допустил переговоры между Сербией и Косово

В течение августа могут состояться какие-то переговоры между Сербией и Косово, но проблема в том, что Приштина заняла довольно агрессивную позицию, которая никаких переговоров не предполагает. Об этом 1 августа в беседе с «Известиями» рассказал основатель и главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко.

По его словам, о том, что конфликт между сторонами произойдет 1 августа, было известно заранее.

«Шансов на то, что он разрешится к сентябрю, очень мало. Косовский спецназ ROSU, который вопреки всем подписанным соглашениям стал уже фактически армией, начал стрелять на поражение, чего раньше не было», — констатировал Бондаренко.

Как он отметил, если и после 1 сентября он будет действовать в том же духе, а сербы в Косово «не будут сидеть сложа руки», то с высокой долей вероятности прольется кровь.

У Евросоюза как посредника недостаточно желания и ресурсов на то, чтобы повлиять на Приштину, подчеркнул эксперт. На это, в частности, указывает соблюдение сербско-косовского Брюссельского соглашения: в то время как Белград его выполнил почти полностью, Приштина не выполнила его ни на один процент, заключил он.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор офиса по Косово Петар Петкович.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово.

Косовоалбанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.