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Пушков возмутился требованием Киева вернуть имущество СССР за рубежом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву «хотя бы трети» имущества Советского Союза за рубежом странное и нелогичное. Об этом 1 августа заявил сенатор Алексей Пушков.

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«Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от $104 млрд, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны», — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Пристайко, также заявил, что, прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Кроме того, он отметил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от России материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму $250 млрд, однако на Украине «всё профукали и разворовали».

До этого, 10 июля, газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для конфискации недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство РФ.

Россия в 1993 году взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, с условием, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин, Москва все долги погасила, а свои обязательства о передаче России зарубежных активов выполнили не все. Так поступил ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил глава государства.

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