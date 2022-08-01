В Госдуме предложили Украине взять на себя треть долгов СССР

Украине, прежде чем требовать вернуть часть принадлежащего России зарубежного имущества СССР, нужно было взять на себя часть долгов Советского Союза. Об этом 1 августа заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев претендует как минимум на треть зарубежного имущества СССР.

«Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Огромная сумма по состоянию на 1994 год — $110 млрд. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин отметил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от Российской Федерации материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму $250 млрд.

«Всё профукали и разворовали», — констатировал спикер Госдумы.

По словам политика, сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти.

Ранее, 10 июля, газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для конфискации недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

5 июля посол РФ в Лондоне Андрей Келин допустил конфискацию российских активов Великобританией. По его словам, подобные действия ударят по репутации королевства. За день до этого газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

Россия в 1993 году взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, с тем что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин, Москва все долги погасила. А свои обязательство о передаче России зарубежных активов выполнили не все. Так поступил ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил глава государства.