Психолог перечислила симптомы синдрома хронической усталости

Одними из характерных симптомов синдрома хронической усталости считаются апатия, головные боли, мышечные зажимы и боли по всему телу. Об этом психолог, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Анна Стеф рассказала в понедельник, 1 августа.

Она отметила, что синдром хронической усталости оказывает колоссальное влияние на здоровье человека и качество его жизни в целом. Из-за этого состояния организм работает на износ, находясь в режиме перманентной усталости, в связи с чем снижается физическая и умственная активность.

Синдром хронической усталости может преследовать человека вплоть до нескольких лет. Такое состояние может оставаться даже после отдыха или отпуска. Это вызывает у человека целую гамму эмоций: от чувства несправедливости до раздражения и злости.

По словам психолога, существует несколько симптомов, после обнаружения которых следует незамедлительно заняться решением данного вопроса.

«К кричащим о синдроме хронической усталости признакам относятся частые головные боли, головокружения, апатия, приступы тахикардии, мышечные зажимы и боли по всему телу. В состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды, которые часто сопровождаются повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов», — сказала Стеф в беседе с Lenta.Ru.

Она добавила, что нередко синдром хронической усталости сопровождается бессонницей, резким ухудшением психоэмоционального состояния, вплоть до депрессии, частыми вспышками беспричинного гнева и значительным снижением когнитивных способностей.

Психолог отметила, что, если есть такие симптомы, следует обратить внимание на питание, начать физические нагрузки, соблюдать режим дня, делать перерывы в работе, чаще выезжать на природу, а также обязательно обратиться к специалисту.

Ранее, 29 июля, психолог Михаил Хорс рассказал в беседе с телеканалом «360», что личность человека устает так же, как и тело, поэтому ей нужен отдых. Он отметил, что термин «эмоциональное выгорание» можно заменить словом «усталость». По словам специалиста, все привыкли, что устает тело, но это не так. Устает еще и личность.

25 июля психолог и коуч Марина Гладышева рассказала, что причиной резких, импульсивных приобретений является компенсация негативных эмоций, которые испытывает человек.