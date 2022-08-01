Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэнерго определило перечень работ по восстановлению энергетики ЛНР
Мир
Аналитики сообщили об отправке кораблей ВМС США в акваторию Тайваня
Экономика
Источники опровергли подписание Россией и Ираном соглашения по авиазапчастям
Общество
В России в 2023 году появятся субтропические детские площадки
Мир
Украина получила первый транш помощи от Евросоюза в €500 млн
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость

Психолог перечислила симптомы синдрома хронической усталости

Психолог Стеф о симптомах синдрома хронической усталости: апатия, головные боли, мышечные зажимы
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Ulrich Niehoff
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одними из характерных симптомов синдрома хронической усталости считаются апатия, головные боли, мышечные зажимы и боли по всему телу. Об этом психолог, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Анна Стеф рассказала в понедельник, 1 августа.

Год отмены: психологи назвали возраст спада самоуверенности
Почему после 35 лет люди теряют уверенность в себе

Она отметила, что синдром хронической усталости оказывает колоссальное влияние на здоровье человека и качество его жизни в целом. Из-за этого состояния организм работает на износ, находясь в режиме перманентной усталости, в связи с чем снижается физическая и умственная активность.

Синдром хронической усталости может преследовать человека вплоть до нескольких лет. Такое состояние может оставаться даже после отдыха или отпуска. Это вызывает у человека целую гамму эмоций: от чувства несправедливости до раздражения и злости.

По словам психолога, существует несколько симптомов, после обнаружения которых следует незамедлительно заняться решением данного вопроса.

«К кричащим о синдроме хронической усталости признакам относятся частые головные боли, головокружения, апатия, приступы тахикардии, мышечные зажимы и боли по всему телу. В состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды, которые часто сопровождаются повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов», — сказала Стеф в беседе с Lenta.Ru.

Она добавила, что нередко синдром хронической усталости сопровождается бессонницей, резким ухудшением психоэмоционального состояния, вплоть до депрессии, частыми вспышками беспричинного гнева и значительным снижением когнитивных способностей.

Психолог отметила, что, если есть такие симптомы, следует обратить внимание на питание, начать физические нагрузки, соблюдать режим дня, делать перерывы в работе, чаще выезжать на природу, а также обязательно обратиться к специалисту.

Ранее, 29 июля, психолог Михаил Хорс рассказал в беседе с телеканалом «360», что личность человека устает так же, как и тело, поэтому ей нужен отдых. Он отметил, что термин «эмоциональное выгорание» можно заменить словом «усталость». По словам специалиста, все привыкли, что устает тело, но это не так. Устает еще и личность.

25 июля психолог и коуч Марина Гладышева рассказала, что причиной резких, импульсивных приобретений является компенсация негативных эмоций, которые испытывает человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022