Психолог раскрыла вероятные причины импульсивных покупок

Причиной резких, импульсивных приобретений является компенсация негативных эмоций, которые испытывает человек. Такое мнение в понедельник, 25 июля, озвучила психолог и коуч Марина Гладышева.

Так, по ее словам, необходимо найти иной способ получения такого же сильного удовольствия. Для этого необходимо во время процесса покупки нового предмета проанализировать собственное состояние и постараться ответить на вопрос: зачем совершается это действие.

Кроме того, как добавила Гладышева, если подобный анализ не получается провести с первого раза, но импульсивные покупки приводят к дискомфорту и большим финансовым затратам, необходимо продолжать попытки. При устранении глубокой причины пропадает желание компенсировать эмоции.

Если приобретение крупное, то едва ли оно импульсивное.

«Почти исключено импульсивно купить машину или квартиру. Чаще всего импульсивные покупки представляют под собой бытовые вещи или предметы гардероба», — рассказала Гладышева в беседе с «Вечерней Москвой».

22 июля психолог, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина рассказала, почему маленькие дети проводят много времени за гаджетами. По ее словам, одной из причин является отсутствие у них приятных впечатлений в реальной жизни.