Психолог назвала причину зависимости детей от смартфонов

Одной из главных причин почему маленькие дети «сидят» в телефоне является отсутствие у них приятных впечатлений в реальной жизни, рассказала 22 июля психолог, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина в беседе с Lenta.ru.

«Часто гаджеты нужны детям, которым не хватает впечатлений», — отметила психолог.

Фокина также подчеркнула, что нередко корнем зависимости детей от гаджетов может являться нежелание родителей уделять время своему ребенку.

«Подумайте, может быть, вы отделываетесь гаджетом или мультиком каждый раз, когда у вас нет сил или настроения взаимодействовать с ребенком», — заявила психолог.

Чтобы избежать возникновения зависимости у детей в раннем возрасте, специалист посоветовала родителям следить за своем поведением и менять его, если они чувствуют, что часто стараются отвлечь детей гаджетами и мультиками, вместо того чтобы уделять им время.

Кроме того, Фокина рассказала, что прививать ребенку интерес и любовь к хобби в реальной жизни следует через похвалу и принятие его интересов.

«Опишите, что ребенок делает: «Да у тебя тут настоящая художественная студия!», «Я вижу целую армию солдатиков», — цитирует слова психолога «Газета.Ru».

Ранее, 1 июля, офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, что синее излучение от экрана смартфона может негативно воздействовать на глаза. По словам офтальмолога, при попадании в глаза синее излучение представляет опасность, влияя на процессы репарации сетчатки глаза.