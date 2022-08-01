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Власти Казани прокомментировали инцидент с пострадавшим в фонтане ребенком

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Власти Казани назвали инцидент с 6-летним мальчиком, которому оторвало пальцы в фонтане, трагедией. В комментарии «Известиям» 1 августа в исполкоме города выразили надежду, что ребенок почувствует себя лучше как можно скорее.

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«Малыш невыясненным пока способом получил сильное повреждение на фонтане — он повредил три пальца на ноге. Сейчас он находится на лечении. Это, безусловно, трагедия, и мы очень надеемся, что ребенок как можно скорее поправится», — указали в горисполкоме.

Власти подчеркнули, что, как только стало известно о происшествии, на место для осмотра участка выехали представители Комитета внешнего благоустройства с обслуживающей фонтан организацией, а также Дирекции парков и скверов. Сотрудники также встретились с родителями ребенка и предложили им поддержку и помочь в лечении.

Установить все обстоятельства инцидента пока не представляется возможным, поскольку камеры наблюдения не зафиксировали момент происшествия. Сами родители также не успели заметить деталей инцидента.

«Сложность состоит в том, что решетки, похожие на ту, в которую попал ребенок, устанавливаются во всех подобных фонтанах по всей стране — и, насколько известно, такой трагедии ранее не случалось. Углы решетки не настолько острые, чтобы самими по себе привести к подобному. В любом случае действия города не окончательные, все соответствующие меры будут приняты после установления деталей случившегося», — отметили в городском исполкоме.

Власти также попросили не оставлять детей младше семи лет без присмотра у фонтана на площадке. При этом работу фонтана до выяснения обстоятельств случившегося пока решили остановить.

Ранее в понедельник сообщалось, что 6-летнему ребенку оторвало пальцы на ноге в поющем фонтане в столице Татарстана. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. Инцидент произошел в парке Горького в семье, приехавшей в Казань из Свердловской области. Ребенку оторвало три пальца, два из которых врачам удалось восстановить.

27 июля также стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после обрушения штукатурки в детском саду в Подмосковье, в результате чего пострадали трое детей. Инцидент произошел в детском саду городского округа Видное. По информации «Известий», во время тихого часа на детей с потолка рухнула штукатурка.

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