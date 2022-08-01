Ребенку оторвало пальцы в поющем фонтане в Казани

Шестилетнему ребенку оторвало пальцы на ноге в поющем фонтане в Казани. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Инцидент произошел в Парке Горького. Семья, приехавшая из Свердловской области, посетила поющий фонтан, когда мальчику оторвало три пальца на ноге. Врачам удалось восстановить два пальца, уточняет ИА «Татар-информ».

Сотрудники исполкома уже связались с родителями ребенка и предложили поддержку. Кроме того, представители комитета внешнего благоустройства и компания, обслуживающая фонтан, проводят проверку. Сами родители не видели момент, когда ребенок получил травмы. Также не удалось восстановить точный ход событий по записям камер видеонаблюдения.

В администрации напомнили, что возле фонтанов установлены таблички с правилами посещения. На аншлагах указано, что дети до семи лет должны находиться у фонтанов под присмотром взрослых.